Движение ограничили на дорогах в Павлодарской области

— В связи с ДТП на транспортной развязке «Калкаман» с 00:30 22 ноября 2025 года вводится временное ограничение движения для всех видов транспортных средств для проведения ремонтно-восстановительных работ (въезд в п. Калкаман и выезд в сторону г. Астана), — говорится в сообщении.

Альтернативное движение в сторону Астаны осуществляется через ТР Береке «Калкаман-Аксу (дальность 6 км.). Выезд в сторону Павлодара с Калкамана открыт, въезд со стороны Астаны в Калкаман открыт.

Позвонив в колл-центр 1403, можно получить дополнительную информацию в любое время суток.

На севере, востоке Павлодарской области ожидаются гололед, низовая метель. На западе, севере, востоке области туман.