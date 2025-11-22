РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    01:17, 22 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Движение ограничили на дорогах в Павлодарской области

    Об ограничении движения в Павлодарской области сообщили в КазАвтоЖол, передает агентство Kazinform. 

    дороги
    Фото: Pexels

    — В связи с ДТП на транспортной развязке «Калкаман» с 00:30 22 ноября 2025 года вводится временное ограничение движения для всех видов транспортных средств для проведения ремонтно-восстановительных работ (въезд в п. Калкаман и выезд в сторону г. Астана), — говорится в сообщении.

     Альтернативное движение в сторону Астаны осуществляется через ТР Береке «Калкаман-Аксу (дальность 6 км.). Выезд в сторону Павлодара с Калкамана открыт, въезд со стороны Астаны в Калкаман открыт.

    Позвонив в колл-центр 1403, можно получить дополнительную информацию в любое время суток. 

    Ранее мы писали, что штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана. 

    На севере, востоке Павлодарской области ожидаются гололед, низовая метель. На западе, севере, востоке области туман.

    Дороги КазАвтоЖол Павлодарская область
    Диана Калманбаева
    Автор
