Движение ограничили на дорогах в Акмолинской и Павлодарской областей

Ограничение движение ввели на трассах двух регионов Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на нацкомпанию «КазАвтоЖол».

Акмолинская область

1 мая 2024 года в 00:00 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автомобильной дороге «Астана-Ерейментау-Шидерты» км. 16-200, участок г.Астана - граница Павлодарской области.

Павлодарская область

1 мая 2024 года в 00.00 в связи с ухудшением погодных условий в Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автомобильной дороге «Астана-Ерейментау-Шидерты» км. 200-254, участок границы Акмолинской области - п. Шидерты.

Ранее сообщалось, что в Астане дождь сменился снегом. В соцсетях появились видео из столицы и с павлодарской трассы, где также идет снег.

Напомним, в Казгидромете озвучили прогноз погоды на 1-2 мая в Казахстане. Ожидаются сильные осадки на севере, востоке, юго-востоке и центре страны, в ночные часы не исключено переход дождя в снег, также возможны грозы, выпадение града на юго-востоке страны.