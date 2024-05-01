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    00:51, 01 Май 2024 | GMT +6

    Движение ограничили на дорогах в Акмолинской и Павлодарской областей

    трасса
    Фото: pixabay

    Ограничение движение ввели на трассах двух регионов Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на нацкомпанию «КазАвтоЖол».

    Акмолинская область

    1 мая 2024 года в 00:00 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автомобильной дороге «Астана-Ерейментау-Шидерты» км. 16-200, участок г.Астана - граница Павлодарской области.

    Павлодарская область

    1 мая 2024 года в 00.00 в связи с ухудшением погодных условий в Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автомобильной дороге «Астана-Ерейментау-Шидерты» км. 200-254, участок границы Акмолинской области - п. Шидерты.

    Ранее сообщалось, что в Астане дождь сменился снегом. В соцсетях появились видео из столицы и с павлодарской трассы, где также идет снег.

    Напомним, в Казгидромете озвучили прогноз погоды на 1-2 мая в Казахстане. Ожидаются сильные осадки на севере, востоке, юго-востоке и центре страны, в ночные часы не исключено переход дождя в снег, также возможны грозы, выпадение града на юго-востоке страны.

    Теги:
    Дороги Погода Регионы Астана Закрытие дорог Павлодарская область Акмолинская область
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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