08:09, 15 Ноябрь 2025 | GMT +5
Движение на двух участках автодорог в ЗКО возобновили
В Западно-Казахстанской области открыли проезд для всех видов транспорта на отдельных участках дорог после стабилизации погодных условий, передает агентство Kazinform со ссылкой на «КазАвтоЖол».
С 8:00 в Западно-Казахстанской области возобновлено движение для всех видов автотранспорта на двух участках, закрытых ранее из-за неблагоприятной погоды.
Открыты следующие направления:
— автодорога Атырау — Уральск, км 372–492 (участок Чапаево — Уральск);
— автодорога Актобе — Уральск — граница РФ (п/п Сырым), км 195–246 (граница РФ, п/п Сырым — пост ГАИ Уральска).
Дополнительную информацию круглосуточно можно узнать по номеру 1403.
Напомним, ограничение движения ввели на двух участках автодорог в Западно-Казахстанской области 14 ноября.