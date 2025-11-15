Движение на двух участках автодорог в ЗКО возобновили

С 8:00 в Западно-Казахстанской области возобновлено движение для всех видов автотранспорта на двух участках, закрытых ранее из-за неблагоприятной погоды.

Открыты следующие направления:

— автодорога Атырау — Уральск, км 372–492 (участок Чапаево — Уральск);

— автодорога Актобе — Уральск — граница РФ (п/п Сырым), км 195–246 (граница РФ, п/п Сырым — пост ГАИ Уральска).

Дополнительную информацию круглосуточно можно узнать по номеру 1403.

Напомним, ограничение движения ввели на двух участках автодорог в Западно-Казахстанской области 14 ноября.