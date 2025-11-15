РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:09, 15 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Движение на двух участках автодорог в ЗКО возобновили

    В Западно-Казахстанской области открыли проезд для всех видов транспорта на отдельных участках дорог после стабилизации погодных условий, передает агентство Kazinform со ссылкой на «КазАвтоЖол».

    Движение на двух участках автодорог в ЗКО возобновили
    Фото: Pexels

    С 8:00 в Западно-Казахстанской области возобновлено движение для всех видов автотранспорта на двух участках, закрытых ранее из-за неблагоприятной погоды.

    Открыты следующие направления:
    — автодорога Атырау — Уральск, км 372–492 (участок Чапаево — Уральск);
    — автодорога Актобе — Уральск — граница РФ (п/п Сырым), км 195–246 (граница РФ, п/п Сырым — пост ГАИ Уральска).

    Дополнительную информацию круглосуточно можно узнать по номеру 1403.

    Напомним, ограничение движения ввели на двух участках автодорог в Западно-Казахстанской области 14 ноября.

    Теги:
    Дороги ЗКО Авто
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают