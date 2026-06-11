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    Движение на аль-Фараби в Алматы частично ограничат из-за ремонта газопровода

    В Алматы в июне начнутся работы по реконструкции подземного газопровода среднего давления в Медеуском и Бостандыкском районах, передает агентство Kazinform.

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    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Как сообщили в алматинском производственном филиале АО «QazaqGaz Aimaq», проект направлен на повышение надежности газоснабжения более 17 тысяч квартир и 288 частных жилых домов. 

    В связи с проведением работ на отдельных участках проспекта аль-Фараби будет временно введено частичное ограничение движения автотранспорта. Модернизация охватит участок протяженностью 1154 метра — от улицы Луганского вдоль северной стороны проспекта аль-Фараби до улицы Каратаева.

    Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и по возможности пользоваться альтернативными путями объезда.

    Ранее сообщалось, что АО «QazaqGaz Aimaq» проводит комплексную подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду 2026–2027. На сегодняшний день выполнение запланированных мероприятий составляет 34%. 

    Ремонт Регионы Казахстана Алматы Газ Перекрытие улиц
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор