Движение на аль-Фараби в Алматы частично ограничат из-за ремонта газопровода

В Алматы в июне начнутся работы по реконструкции подземного газопровода среднего давления в Медеуском и Бостандыкском районах, передает агентство Kazinform.

Как сообщили в алматинском производственном филиале АО «QazaqGaz Aimaq», проект направлен на повышение надежности газоснабжения более 17 тысяч квартир и 288 частных жилых домов.

В связи с проведением работ на отдельных участках проспекта аль-Фараби будет временно введено частичное ограничение движения автотранспорта. Модернизация охватит участок протяженностью 1154 метра — от улицы Луганского вдоль северной стороны проспекта аль-Фараби до улицы Каратаева.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и по возможности пользоваться альтернативными путями объезда.

Ранее сообщалось, что АО «QazaqGaz Aimaq» проводит комплексную подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду 2026–2027. На сегодняшний день выполнение запланированных мероприятий составляет 34%.