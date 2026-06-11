QazaqGaz Aimaq модернизирует газораспределительные сети к предстоящему отопительному сезону

АО «QazaqGaz Aimaq» проводит комплексную подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду 2026–2027. На сегодняшний день выполнение запланированных мероприятий составляет 34%, передает агентство Kazinform со ссылкой на АО «НК „QazaqGaz“.

В рамках подготовки проводится текущий ремонт газорегуляторных пунктов, техническое обслуживание отключающих устройств, ремонт средств электрохимической защиты и приборное обследование газопроводов.

— Подготовка охватывает более 77 тысяч километров газораспределительных сетей и свыше 287 тысяч объектов газовых хозяйств по всей стране. Работы выполняют более пяти тысяч работников из числа производственного персонала, обеспечивая надежное и безопасное газоснабжение потребителей в предстоящий отопительный сезон, — рассказал директор производственно-технического департамента QazaqGaz Aimaq Аскар Конакбаев.

Особое внимание уделяется повышению надежности газораспределительной инфраструктуры. В этом году компания реализует 227 мероприятий, направленных на устранение причин снижения давления газа и сокращение аварийности на распределительных сетях.

Фото: QazaqGaz

В числе реализуемых проектов — закольцовка газопроводов, установка дополнительных шкафных газорегуляторных пунктов, замена регуляторов давления и увеличение диаметра отдельных участков газопроводов.

Важным направлением работы остается обеспечение безопасности потребителей. За прошедший отопительный сезон проведена масштабная информационно-разъяснительная кампания по безопасному использованию газа в быту. Организована трансляция более 580 видеороликов на республиканских и региональных телеканалах, проведено свыше 470 профилактических рейдов совместно с местными исполнительными органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям, опубликовано около 300 материалов в печатных и электронных СМИ, а также распространено более 130 тысяч памяток среди населения.

Кроме того, совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан организована еженедельная рассылка SMS-сообщений с номера 112, направленная на повышение культуры безопасного пользования газом.

Фото: QazaqGaz

— Для повышения уровня безопасности и своевременного выявления утечек газа QazaqGaz Aimaq активно использует современные мобильные диагностические комплексы. С начала года с помощью мобильной лаборатории «ДЛС Пергам» обследовано 5 595 километров газораспределительных сетей. По итогам обследований выявлено и устранено 104 утечки газа, — отметил Аскар Конакбаев.

Параллельно продолжается реализация проектов по газификации населенных пунктов страны. В том числе, в столице завершены первая и вторая очереди газификации, а также частично реализуется третья очередь проекта. После завершения всех этапов доступ к природному газу получат порядка 300 тысяч жителей Астаны. Газ уже подведен к ключевым объектам городской энергетической инфраструктуры, включая ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и газовые тепловые станции.

В городе Косшы продолжается реализация проекта газификации. После запуска первого пускового комплекса доступ к природному газу получили порядка 8 тысяч абонентов. Ввод в эксплуатацию последующих комплексов позволит обеспечить газом дополнительно более 10 тысяч потребителей.

Фото: QazaqGaz

Кроме того, за последние годы природный газ пришел в десятки населенных пунктов Аршалынского и Целиноградского районов в Акмолинской области. В 2026–2027 годах планируется дальнейшее расширение газовой инфраструктуры, что позволит обеспечить доступ к экологичному и удобному источнику энергии для новых населенных пунктов региона.