Движение на участке улицы Толе би временно ограничат в Алматы

В Алматы в рамках реализации проекта ЛРТ вводятся временные ограничения движения на улице Толе би, передает корреспондент агентства Kazinform.

С 22:00 20 июня на участке от улицы Саина до улицы Отарская будет временно ограничено движение для автотранспорта в восточном направлении. Для обеспечения проезда на северной стороне улицы Толе би будет организовано реверсивное движение.

Фото: акимат Алматы

Работы по переносу инженерных сетей будут проводиться до 25 июня.

С 25 до 30 июня аналогичные работы будут проводиться на противоположной стороне, в этот период реверсивное движение будет организовано на южной стороне улицы Толе би.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут передвижения и соблюдать требования временных дорожных знаков.

Напомним, с 10 июня изменились схемы движения маршрутов № 25, № 99 и № 102. Корректировки связаны с завершением строительства транспортной развязки и продлением улицы Саина от проспекта Рыскулова до улицы Акын Сара.

Также сообщалось, что с 20 июня в Алматы в пилотном режиме будет работать выделенная полоса для общественного транспорта на улице Саина — на участке от проспекта Рыскулова до улицы Мустафина.