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    Движение на участке Кульджинского тракта временно ограничат в Алматы

    В Алматы в связи с проведением среднего ремонта дорожного покрытия на участке Кульджинского тракта вводятся временные ограничения движения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Движение на участке Кульджинского тракта временно ограничат в Алматы
    Фото: wikipedia

    По данным акимата, с 20:00 24 июля до 08:00 27 июля на участке от улицы Бухтарминская до границы города будет организовано реверсивное движение в связи с укладкой верхнего слоя асфальтобетона в рамках среднего ремонта дорожного покрытия.

    Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать требования временных дорожных знаков и установленный скоростной режим.

    На ремонтируемом участке будут установлены предупреждающие дорожные знаки, а также информационные стенды с контактными данными руководителя подрядной организации.

    Напомним, что в Алматы с 25 июля вступят в силу ограничения на движение грузового транспорта с нагрузкой на ось свыше 8 тонн. Новые меры направлены на снижение транспортной нагрузки на центральные улицы города.

    Регионы Казахстана Акимат Алматы Авто Ограничения Ремонт дорог
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор