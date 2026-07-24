Движение на участке Кульджинского тракта временно ограничат в Алматы

В Алматы в связи с проведением среднего ремонта дорожного покрытия на участке Кульджинского тракта вводятся временные ограничения движения, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным акимата, с 20:00 24 июля до 08:00 27 июля на участке от улицы Бухтарминская до границы города будет организовано реверсивное движение в связи с укладкой верхнего слоя асфальтобетона в рамках среднего ремонта дорожного покрытия.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать требования временных дорожных знаков и установленный скоростной режим.

На ремонтируемом участке будут установлены предупреждающие дорожные знаки, а также информационные стенды с контактными данными руководителя подрядной организации.

Напомним, что в Алматы с 25 июля вступят в силу ограничения на движение грузового транспорта с нагрузкой на ось свыше 8 тонн. Новые меры направлены на снижение транспортной нагрузки на центральные улицы города.