Движение на трассе в Алматинской области ограничат почти на месяц

На участке автомобильной дороги республиканского значения «Алматы – Тонкерис – Байсерке – Междуреченск» почти на месяц введут временные ограничения движения в связи с ремонтом моста, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в АО «НК «КазАвтоЖол», ремонтные работы будут проводиться на мосту, расположенном на 19+300 км автодороги. В связи с этим с 30 июля по 25 августа движение транспорта на данном участке будет ограничено.

В период проведения работ проезд автомобилей организуют по объездным маршрутам.

Фото: НК "КазАвтоЖол"

Водителей просят заранее планировать маршрут, соблюдать временную схему организации дорожного движения и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее Kazinform сообщал, когда завершат строительство объездной дороги в обход Осиновского перевала — одного из крупнейших дорожных проектов ВКО.



