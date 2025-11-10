09:33, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5
Движение на республиканских трассах открыли в Казахстане
Утром 10 ноября было открыто движение на ряде республиткансикх трасс, передает агентство Kazinfrom со ссылкой на «КазАвтоЖол».
Сообщается, что с 8.00 движение открыли на следующих автодорогах республиканского значения:
Область Абай
- на участке автодороги граница КНР — Майкапчагай — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ, км 587-733 (граница Павлодарской области — г. Семей)
Акмолинская область
- на участке автодороги Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ, км 16–200 (город Астана — граница Павлодарской области)
Карагандинская область
- на участке автодороги Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты, км 1067–1135 (село Молодежное — граница Павлодарской области)
- на участке автодороги Калкаман — Баянаул — Умиткер — Ботакарa, км 231–324 (граница Павлодарской области — село Ботакарa)
Павлодарская область:
- на участке автодороги Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты, км 1206-1135, уч. п. Шидерты — граница Карагандинской области
- на участке автодороги Калкаман — Баянауыл — Умуткер — Ботакара, км 0-231, уч. п. Калакаман — граница Карагандинской области
- на участке автодороги Атамекен — Иртышск — Русская Поляна, км. 0-263, уч. п. Атамекен — с. Иртышск
- на участке автодороги гр. КНР — Майкапчагай-с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ, км. 191-390, уч. п. Мичурино — граница РФ
- на участке автодороги гр. КНР — Майкапчагай-с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ, км 426-587, уч. п. Кенжеколь — граница Абайской области
- на участке автодороги Астана — Шидерты-Павлодар — Успенка — гр. РФ, км 200-431, уч. граница Акмолинской обл. — п. Атамекен
- на участке автодороги Атамекен — Аксу — Коктобе — Курчатов, км 0-220, уч. п. Атамекен — граница Абайской области
- на участке автодороги Западный обход — г. Павлодар — Мостовой переход р. Иртыш, км 0-16 от п. Кенжеколь до т/р Аксу
Напомним, ранее сообщалось, что участок трассы Астана — Караганда закрыт из-за непогоды.