    09:33, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Движение на республиканских трассах открыли в Казахстане

    Утром 10 ноября было открыто движение на ряде республиткансикх трасс, передает агентство Kazinfrom со ссылкой на «КазАвтоЖол».

    Движение на республиканских трассах открыли в Казахстане
    Фото: Pexels

    Сообщается, что с 8.00 движение открыли на следующих автодорогах республиканского значения:

    Область Абай

    • на участке автодороги граница КНР — Майкапчагай — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ, км 587-733 (граница Павлодарской области — г. Семей)

    Акмолинская область

    • на участке автодороги Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ, км 16–200 (город Астана — граница Павлодарской области)

    Карагандинская область

    • на участке автодороги Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты, км 1067–1135 (село Молодежное — граница Павлодарской области)
    • на участке автодороги Калкаман — Баянаул — Умиткер — Ботакарa, км 231–324 (граница Павлодарской области — село Ботакарa)

    Павлодарская область:

    • на участке автодороги Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты, км 1206-1135, уч. п. Шидерты — граница Карагандинской области
    • на участке автодороги Калкаман — Баянауыл — Умуткер — Ботакара, км 0-231, уч. п. Калакаман — граница Карагандинской области
    • на участке автодороги Атамекен — Иртышск — Русская Поляна, км. 0-263, уч. п. Атамекен — с. Иртышск
    • на участке автодороги гр. КНР — Майкапчагай-с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар  — граница РФ, км. 191-390, уч. п. Мичурино — граница РФ
    • на участке автодороги гр. КНР — Майкапчагай-с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ, км 426-587, уч. п. Кенжеколь — граница Абайской области
    • на участке автодороги Астана — Шидерты-Павлодар — Успенка — гр. РФ, км 200-431, уч. граница Акмолинской обл. — п. Атамекен
    • на участке автодороги Атамекен — Аксу — Коктобе — Курчатов, км 0-220, уч. п. Атамекен — граница Абайской области
    • на участке автодороги Западный обход — г. Павлодар — Мостовой переход р. Иртыш, км 0-16 от п. Кенжеколь до т/р Аксу

    Напомним, ранее сообщалось, что участок трассы Астана — Караганда закрыт из-за непогоды.

