Движение на одном из оживленных перекрестков на левобережье Астаны частично перекроют

Проводятся работы по ремонту дорожного полотна на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Керей, Жанибек хандар, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

В связи с проведением ремонтных работ 5 и 6 июля данный участок будет частично перекрыт.

Фото: акимат Астаны

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Ранее сообщалось, что проспект Улы Дала частично перекроют в Астане.