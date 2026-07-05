KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай

    Движение на одном из оживленных перекрестков на левобережье Астаны частично перекроют

    Проводятся работы по ремонту дорожного полотна на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Керей, Жанибек хандар, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

    а
    Фото: аэропорт Алматы

    В связи с проведением ремонтных работ 5 и 6 июля данный участок будет частично перекрыт.

    Движение на одном из оживленных перекрестков на левобережье Астаны частично перекроют
    Фото: акимат Астаны

    Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

    Ранее сообщалось, что проспект Улы Дала частично перекроют в Астане.

    Дороги Астана Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор