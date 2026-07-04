Проспект Улы Дала частично перекроют в Астане

С 4 по 5 июля текущего года ведется маршрутный ремонт по проспекту Улы Дала между пр. Аль-Фараби и ул. Шерхана Муртаза, передает Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В связи с этим движение автотранспортных средств на вышеуказанном участке будет

частично перекрыто.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения.

Ранее сообщалось, что с 5 по 7 июля текущего года в Астане будут проводиться работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по ул. Сыганак на участке от моста Арыс (М-3) до ул. Туркестан.