Участок улицы Сыганак временно перекроют в Астане

С 5 по 7 июля текущего года в Астане будут проводиться работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по ул. Сыганак на участке от моста Арыс (М-3) до ул. Туркестан, передает Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В связи с этим движение автотранспортных средств на данном участке будет организовано по одной стороне в обоих направлениях.

При этом правосторонние съезды, указанные в публикации будут закрыты для проезда.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения.

Ранее сообщалось о том, что в Астане проводят работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия улицы Сыганак на участке от ул. Акмешит до пр. Кабанбай батыра.