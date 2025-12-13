Движение из-за непогоды ограничили еще на ряде трасс в Казахстане

12 декабря в 21:40 в связи с резким ухудшением погодных условий введено ограничение движения на участке автодороги «Астана — Караганды — Алматы» км 2005–2214, проходящем от границы Карагандинской области до границы Алматинской области. Ориентировочное время открытия — 13 декабря в 3:00.

Также в 22:00 аналогичное ограничение введено в Павлодарской области на участке трассы «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км 16–159 (участок от Астаны до Ерейментау). Открытие движения ожидается 13 декабря в 6:00.

Также с 22:00 закрыт для всех видов автотранспорта участок автодороги «Астана — Караганды — Алматы» км 2214–2380 на территории Жамбылской области — от границы региона до села Курты. Ориентировочное возобновление движения — 13 декабря в 03:00.

В 22:00 в связи с ухудшением погодных условий в Жамбылской области ввели ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Астана — Караганды — Алматы» км 592-738 уч. г. Балхаш — п. Сарышаган.

Ориентировочное время открытия дороги — 13 декабря 2025 года в 3:00.

Напомним, штормовая погода ожидается в Астане и 16 регионах.