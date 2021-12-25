Движение из-за метели ограничили на трассе в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области ограничено движение на автодороге республиканского значения «Ушарал-Достык», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в Алматинской области (метель, ограничение видимости) с 9.30 часов 25 декабря введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на 83-184 км автодороги «Ушарал - Достык», участке станция Коктума - станция Достык (участок на реконструкций АБК «Автодор НС»)», - сообщили в пресс-службе МИИР.

В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и безопасности автомобилистам рекомендуется воздержаться от дальних поездок.

В случае возникновения нештатных ситуаций можно обратиться в круглосуточный call-центр по номеру 1403.

В ДЧС Алматинской области также просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и при выезде в дальнюю дорогу ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях.