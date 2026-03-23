Движение большегрузов по дорогам ограничили до мая в Восточном Казахстане

Как сообщили в департаменте полиции ВКО, мера связана с периодом весеннего снеготаяния, когда дорожное покрытие становится особенно уязвимым. В это время основание дорог переувлажняется и теряет прочность.

— В период весеннего переувлажнения дорожного покрытия значительно снижается ее несущая способность. Дополнительная нагрузка может привести к образованию колейности и разрушению покрытия. В связи с этим введено ограничение для грузовых автомобилей с нагрузкой на одну ось свыше восьми тонн, — отметил директор филиала Национального центра качества дорожных активов по ВКО Ержан Аязбаев.

При этом запрет не распространяется на международные перевозки, пассажирский транспорт, а также доставку социально значимых грузов — продуктов питания, медикаментов и грузов, необходимых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Как уточнили в профильных службах, подобные ограничения вводятся ежегодно и позволяют сохранить дорожную инфраструктуру в период наибольшей нагрузки.

Ранее мы рассказывали, какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 23 марта.