    08:20, 23 Март 2026 | GMT +5

    Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 23 марта

    В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: КазАвтоЖол

    По состоянию на 08:00 23 марта 2026 года открыто движение для всех видов автотранспорта на следующих участках автодорог республиканского значения:

    Акмолинская область:

    • на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 16 — 200 (г. Астана — граница Павлодарской области).

    Павлодарская область:

    • на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 200 — 254 (граница Акмолинской области — п. Шидерты).

    Закрытые дороги

    Также движение ограничено для всех видов автотранспорта на следующих автодорогах:

    Северо-Казахстанская область:

    • на автодороге «Тимирязево-Сарыколь-граница Костанайской области» км. 0-30, (уч. село Тимирязево — граница Костанайской области).

    Акмолинская область:

    • на автодороге «Астана-Караганды-Алматы» км. 30-92, (уч. ПВП Жибек Жолы — граница Карагандинской области).

    Карагандинская область:

    • на автодороге «Астана-Караганды-Алматы» км. 92-164, (уч. граница Акмолинской области — ПВП Темиртау).

    Павлодарская область:

    • на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар-Успенка — граница РФ» (уч. развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны).

    Кроме того, в связи с тяжелыми горными условиями в Восточно-Казахстанской области на Осиновском перевале в зимний период 2024–2025 года введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на км. 46-66, (уч. поворот на село Северный — поворот на город Серебрянск).

    Ранее прогноз погоды по Казахстану на 21–23 марта 2026 года опубликовало РГП «Казгидромет».

    Камшат Абдирайым
