Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 23 марта

По состоянию на 08:00 23 марта 2026 года открыто движение для всех видов автотранспорта на следующих участках автодорог республиканского значения:

Акмолинская область:

на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 16 — 200 (г. Астана — граница Павлодарской области).

Павлодарская область:

на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 200 — 254 (граница Акмолинской области — п. Шидерты).

Закрытые дороги

Также движение ограничено для всех видов автотранспорта на следующих автодорогах:

Северо-Казахстанская область:

на автодороге «Тимирязево-Сарыколь-граница Костанайской области» км. 0-30, (уч. село Тимирязево — граница Костанайской области).

Акмолинская область:

на автодороге «Астана-Караганды-Алматы» км. 30-92, (уч. ПВП Жибек Жолы — граница Карагандинской области).

Карагандинская область:

на автодороге «Астана-Караганды-Алматы» км. 92-164, (уч. граница Акмолинской области — ПВП Темиртау).

Павлодарская область:

на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар-Успенка — граница РФ» (уч. развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны).

Кроме того, в связи с тяжелыми горными условиями в Восточно-Казахстанской области на Осиновском перевале в зимний период 2024–2025 года введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на км. 46-66, (уч. поворот на село Северный — поворот на город Серебрянск).

