03:35, 15 Декабрь 2025 | GMT +5
Движение автотранспорта ограничили в двух областях Казахстана
В связи с ухудшением погодных условий с 03:00 введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах двух областей, передает агентство Kazinform со ссылкой на НК «КазАвтоЖол».
Как уточняется, 15 декабря с 03:00 ограничения действуют на следующих автодорогах:
- Жамбылская область — автодорога «Астана – Караганда – Алматы», км 2005–2152 (участок от границы Карагандинской области до села Бурылбайтал);
- Карагандинская область — автодорога «Астана – Караганда – Алматы», км 592–750 (участок от города Балхаш до границы Жамбылской области), а также автодорога «Караганда – Аягоз – Бугаз», км 17–217 (от Караганды до поселка Каркаралы).
Ориентировочное время открытия движения — 15 декабря в 11:00.
Дополнительную информацию можно получить, обратившись в круглосуточный колл-центр по номеру 1403.
Ранее в 15 областях Казахстана и в Астане объявили штормовое предупреждение 15 декабря.