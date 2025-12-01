РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:00, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    Движение автотранспорта ограничили в двух областях Казахстана

    В связи с ухудшением погодных условий с 01:00 введено ограничение движения на автодорогах двух областей, передает агентство Kazinform со ссылкой на НК «КазАвтоЖол».

    погода, выпал снег, парковка, автомобили, ауа райы, қар, көлік
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Как говорится в сообщении, 18 декабря 2025 года в 01:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на следующих участках республиканских автодорог.

    Актюбинская область:

    •  «гр.РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — гр.КНР» км. 776-1240, (уч. АЗС ЭКО Ойл-гр.Кызылординской обл.);
    • а/д «Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау — гр.РФ» км. 104-337 (уч. г. Кандыагаш — гр.Атырауской обл.).

    Кызылординская область:

    •  «гр.РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — гр.КНР» км. 1240-1362, (уч.гр.Актюбинской обл.-г.Аральск),

    Ориентировочное время открытия дороги — 18 декабря 2025 года в 09:00 часов.

    Напомним, в 15 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 18 декабря, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет». 

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Трассы Водители
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают