Движение автотранспорта ограничили в двух областях Казахстана

Как говорится в сообщении, 18 декабря 2025 года в 01:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на следующих участках республиканских автодорог.

Актюбинская область:

«гр.РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — гр.КНР» км. 776-1240, (уч. АЗС ЭКО Ойл-гр.Кызылординской обл.);

а/д «Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау — гр.РФ» км. 104-337 (уч. г. Кандыагаш — гр.Атырауской обл.).

Кызылординская область:

«гр.РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — гр.КНР» км. 1240-1362, (уч.гр.Актюбинской обл.-г.Аральск),

Ориентировочное время открытия дороги — 18 декабря 2025 года в 09:00 часов.

Напомним, в 15 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 18 декабря, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».