Движение 11 автобусных маршрутов изменится в Алматы

С 5 сентября в Алматы временно изменятся схемы движения ряда автобусных маршрутов из-за проведения спортивного фестиваля и аварийно-восстановительных работ на электрических сетях, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в Транспортном холдинге, в связи с проведением спортивного фестиваля GT Sport Fest, приуроченного ко Дню города, будет временно перекрыта улица Толе би на участке от улицы Панфилова до проспекта Абылай хана.

По этой причине с 10:00 5 сентября до 24:00 6 сентября изменятся схемы движения автобусов № 16, 37, 48, 126, 201, 205, 206, 209, 210 и 224.

Маршрут № 16: в восточном направлении автобусы будут следовать по улице Толе би — проспекту Абылай хана — улице Гоголя и далее по маршруту. В западном направлении — по улице Гоголя — проспекту Абылай хана — улице Толе би.

Маршруты № 37, 48, 201, 206, 209, 210 и 224: в восточном направлении — улица Толе би — проспект Абылай хана — улица Кабанбай батыра — проспект Назарбаева — улица Толе би. В западном направлении — улица Толе би — проспект Назарбаева — улица Богенбай батыра — проспект Абылай хана — улица Толе би.

Маршрут № 126: в восточном направлении — улица Толе би — проспект Абылай хана — улица Гоголя — улица Калдаякова. В обратном направлении — улица Калдаякова — улица Гоголя — проспект Абылай хана — улица Толе би.

Маршрут № 205: в восточном направлении — улица Желтоксан — улица Гоголя — проспект Назарбаева — улица Толе би. В западном направлении — улица Толе би — проспект Назарбаева — улица Гоголя — улица Наурызбай батыра.

Изменится и маршрут № 68

Еще одно изменение связано с аварийно-восстановительными работами на электрических сетях и временным ограничением движения на участке улицы Жангир хана от улицы Талды до улицы Таужиеги.

С 5 сентября и до завершения работ будет временно изменена схема движения автобуса № 68. Его конечную остановку перенесут на остановочный пункт «Центральная / Жулдыз».

В северном направлении автобус будет следовать от остановки «Центральная / Жулдыз» по улицам Салыкова, Утегенова, Рахмадиева, Алматинской, Жарокова, Вишневой, Восточной, Жангир хана и Арайлы, после чего продолжит движение по действующей схеме.

В обратном направлении от ТРЦ Esentai Mall автобус будет следовать через улицу Арайлы, микрорайон Аскартау (Коктем), улицы Жангир хана, Восточную, Алматинскую, Жарокова, Вишневую, Рахмадиева, Утегенова и Салыкова до конечной остановки «Центральная / Жулдыз».

Ранее сообщалось, что с 4 по 13 сентября в Алматы временно ограничат движение на участке улиц Центральная и Талды — от улицы Какимбека Салыкова до улицы Жангир Хана.

В городе также с 31 августа по 14 сентября проводятся работы по прокладке тепловых, водопроводных и водоотводящих сетей к строящемуся ЖК «Шевченко-Байзакова».