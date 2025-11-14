Двенадцать человек арестовали после поджога флага в Алматинской области

13 ноября в Уйгурском районе пресечен несанкционированный сбор группы граждан, которые совершили противоправные действия, выразившиеся в поджоге государственного флага и изображения руководства иностранного государства.

— По итогам рассмотрения материалов судом 12 граждан привлечены к административной ответственности по статье 434 КоАП РК в виде ареста сроком до 15 суток. Кроме того, шестеро участников оштрафованы в размере 20 МРП (78 640 тенге), — сообщили в департаменте полиции Алматинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по разжиганию розни. Проводятся необходимые следственные мероприятия.

В полиции подчеркнули, что любые посягательства на государственные символы, а также действия, направленные на провоцирование розни и нарушение общественной безопасности, являются грубым нарушением закона и будут пресекаться в строгом соответствии с действующим законодательством.

