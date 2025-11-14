РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    13:25, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Двенадцать человек арестовали после поджога флага в Алматинской области

    В Алматинской области полиция возбудила уголовное дело после поджога флага иностранного государства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    полиция
    Фото: Polisia.kz

    13 ноября в Уйгурском районе пресечен несанкционированный сбор группы граждан, которые совершили противоправные действия, выразившиеся в поджоге государственного флага и изображения руководства иностранного государства.

    — По итогам рассмотрения материалов судом 12 граждан привлечены к административной ответственности по статье 434 КоАП РК в виде ареста сроком до 15 суток. Кроме того, шестеро участников оштрафованы в размере 20 МРП (78 640 тенге), — сообщили в департаменте полиции Алматинской области.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по разжиганию розни. Проводятся необходимые следственные мероприятия.

    В полиции подчеркнули, что любые посягательства на государственные символы, а также действия, направленные на провоцирование розни и нарушение общественной безопасности, являются грубым нарушением закона и будут пресекаться в строгом соответствии с действующим законодательством.

    Напомним, полиция Мангистауской области устанавливает источник распространения слухов о «массовом кровопролитии» в школах Актау в социальных сетях.

    Госсимволы РК Алматинская область Алматы
