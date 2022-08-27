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Двенадцать человек пострадали в ДТП в Туркестанской области
27 Августа 2022 12:26

Двенадцать человек пострадали в ДТП в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Автобус с иностранными рабочими выехал на обочину в Туркестанской области. 12 человек получили травмы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

«Утром 27 августа водитель автобуса не справился с управлением и выехал на обочину. Это случилось на перекрестке, на 601 км в районе села Шакпак. Автобус вез рабочих из Узбекистана в Кыргызстан. В результате ДТП около 12 человек с травмами госпитализированы в ближайшую больницу», - сообщили в ведомстве.

Данный факт зарегистрировали по части 2 статьи 345 УК РК. Обстоятельства устанавливаются, назначены экспертизы. На месте работают дознаватели Тюлькубасского РОП.

Ранее сообщалось о страшном ДТП в Карагандинской области. В аварии погибли супруги и трое несовершеннолетних детей.


Фото: t.me/POLICE_of_KZ


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