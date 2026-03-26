Две улицы временно перекроют в Алматы из-за учащихся НИШ

В акимате Наурызбайского района Алматы сообщили, что 27–28 марта с 07:00 до 19:00 в связи с проведением конкурсного отбора учащихся в филиале Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления на указанных улицах временно будет ограничено движение автотранспорта.

В мероприятии ожидается участие более 2500 человек (учащиеся и сопровождающие), поэтому данные меры принимаются для обеспечения безопасности и работы экстренных служб.

Жителей просят заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным изменениям в движении.

Отметим, что с 26 марта в городе также будет временно перекрыта улица Жарокова на участке от улицы Ходжанова до улицы Дунаевского из-за реконструкции тепловых сетей.