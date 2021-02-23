Две школы построят в Толебийском районе Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Толебийском районе Туркестанской области будут построены две новые школы, расширен один образовательный центр. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

В частности, предусмотрены средства на строительство двух новых школ на 200 мест в населенных пунктах Кайнар и Акбастау, дополнительного учебного корпуса к школе-гимназии №1 г. Ленгера. Строительные работы выполняются в соответствии с установленным графиком. Строительство зданий началось в прошлом году.

В районе получено положительное заключение проектно-сметной документации на строительство еще 4-х школ и уже рекомендовано к финансированию. Также разрабатываются документы, необходимые для строительства одной школы. Финансирование строительно-монтажных работ Дома школьников на 80 мест в Ленгере поддержано в рамках программы «Дорожная карта занятости».