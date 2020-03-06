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Две школы на 200 мест сдадут в этом году в Казыгуртском районе
6 Марта 2020 14:39
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КАЗЫГУРТ. КАЗИНФОРМ - В этом году в населенном пункте Казыгурт и сельском округе Жанабазар Казыгуртского района ведется строительство двух школ на 200 мест. Учебные заведения будут сданы в преддверии нового учебного года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РСК Туркестанской области.
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Также в районе в текущем году начнется строительство общей средней школы на 200 мест в сельском округе Жанабазар, в селе 20 лет Казахской ССР. В 2021 году образовательное учреждение будет сдано в эксплуатацию.
Кроме того, ведется строительство пристройки к общей средней школе в населенном пункте Ашыбулак сельского округа Казыгурт.
Ключевые слова: Туркестанская область, Строительство,
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