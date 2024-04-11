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    23:00, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Две школы СКО перевели на дистанционку из-за паводков

    школа
    Фото: Фото: пресс-служба управления образования Акмолинской области

    В Северо-Казахстанской области две школы перевели на дистанционный режим обучения из-за паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы управления образования, пострадавших от паводка учебных заведений по области. Однако из-за разлива реки Есиль учащихся двух школ – всего – 347 человек - временно переведены на дистанционный формат обучения.

    Речь идет о средней школе №13, расположенной в поселке Заречный города Петропавловска, и Покровской средней школе Есильского района.

    Поселок Заречный полностью эвакуируют из-за угрозы подтопления. В селе Покровке из-за резкого подъема воды, спровоцированного заторами льда, оказались подтопленными десятки домов по улице Береговой. 

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Наводнение Образование Дистанционное обучение Паводки школа
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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