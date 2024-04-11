Две школы СКО перевели на дистанционку из-за паводков

В Северо-Казахстанской области две школы перевели на дистанционный режим обучения из-за паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы управления образования, пострадавших от паводка учебных заведений по области. Однако из-за разлива реки Есиль учащихся двух школ – всего – 347 человек - временно переведены на дистанционный формат обучения.

Речь идет о средней школе №13, расположенной в поселке Заречный города Петропавловска, и Покровской средней школе Есильского района.

Поселок Заречный полностью эвакуируют из-за угрозы подтопления. В селе Покровке из-за резкого подъема воды, спровоцированного заторами льда, оказались подтопленными десятки домов по улице Береговой.