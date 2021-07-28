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Две сельские школы передадут в доверительное управление в СКО

28 Июля 2021 13:21
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Две сельские школы передадут в доверительное управление в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году намерены реализовать семь проектов по программе государственно-частного партнерства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации региональной палаты предпринимателей, два проекта – передача в доверительное управление Саумалкольской казахской средней школы и Лобановской средней школы. Один успешно реализованный кейс по передаче сельской школы управляющей компании в регионе уже есть . Речь идет о Петерфельдской школе . Инвестор вложил в ее модернизацию более 200 млн тенге.

Один проект ГЧП, запланированный на этот год, в сфере здравоохранения – создание кислородных станций для медицинских организаций области.

По программе ГЧП в Петропавловске планируют строительство и эксплуатацию мусоросортировочного комплекса, модернизацию уличного освещения, установку и эксплуатацию в четырех школах котельных, работающих на биомассе. Еще один проект, который намерены реализовать с помощью инвесторов в областном центре – строительство и эксплуатация путепровода через железнодорожные пути ОАО «РЖД» по улице Универсальной.

«С момента принятия закона о государственно-частном партнерстве по Северо-Казахстанской области заключено 42 договора с общей суммой привлеченных инвестиций 10,4 млрд тенге. Сумма возмещения составляет 9,3 млрд тенге, из них предпринимателям уже выплачено 3,9 млрд тенге», - добавили в пресс-службе.


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#Северо-Казахстанская область   #Образование   #Строительство   #Регионы   #Общество  
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Автор:

Олеся Жуковень

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