22:31, 09 Февраль 2021 | GMT +6
Две новые школы построят в этом году в Тюлькубасском районе Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В селе Турар Рыскулов Туркестанской области в этом году построят две новые школы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.
В новых образовательных учреждениях Тюлькубасского района планируют создать 300 ученических мест.
Также в селе Енбекши Машатского сельского округа начнется строительство новой школы на 150 мест.
Эти вопросы сферы образования поднимались местными жителями уже много лет. И теперь возведение образовательных объектов будет реализовано при поддержке акима области. В настоящее время обозначена территория расположения школ.
Строительство школы в районном центре планируется на месте аллеи ветеранов возле Тюлькубасского колледжа агробизнеса и путешествий, а в селе Енбекши - возле школы Турсынбекова. На сегодняшний день на оба проекта из областного бюджета выделены стартовые средства.