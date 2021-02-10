Две новые школы построят в этом году в Тюлькубасском районе Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В селе Турар Рыскулов Туркестанской области в этом году построят две новые школы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

В новых образовательных учреждениях Тюлькубасского района планируют создать 300 ученических мест.

Также в селе Енбекши Машатского сельского округа начнется строительство новой школы на 150 мест.

Эти вопросы сферы образования поднимались местными жителями уже много лет. И теперь возведение образовательных объектов будет реализовано при поддержке акима области. В настоящее время обозначена территория расположения школ.

Строительство школы в районном центре планируется на месте аллеи ветеранов возле Тюлькубасского колледжа агробизнеса и путешествий, а в селе Енбекши - возле школы Турсынбекова. На сегодняшний день на оба проекта из областного бюджета выделены стартовые средства.