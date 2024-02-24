Две мощные вспышки зафиксированы на Солнце

Две мощные вспышки произошли на Солнце, одна из них самого высокого класса. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Магнитной бури на планете пока нет, сообщает Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

- 23 февраля в 16:28 мск (19:28 по времени Астаны - ред.) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 42 минуты. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи. В 01:34 мск (04:34 по времени Астаны – ред.) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X6.4/3B продолжительностью 35 минут, - говорится в сообщении ИПГ.

22 февраля ученые зарегистрировали две вспышки - X1.8 и X1.7. Между ними произошла еще одна вспышка в рентгеновском диапазоне высокого класса M1.6.

В настоящее время, согласно данным мониторинга космической погоды, степень возмущенности магнитного поля Земли на уровне штиля.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые при определенных условиях, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.