На Солнце произошли две сильнейшие вспышки

Две вспышки самого высокого класса X произошли на Солнце, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

- 22 февраля в 02:07 мск (05:07 по времени Астаны – ред.) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3590 (N17E39) зарегистрирована вспышка X1.8 продолжительностью 22 минуты, в 09:32 мск (12:32 по времени Астаны – ред.) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X1.7. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи, - говорится в сообщении Гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики.

Вспышки Х не произошли подряд. Между ними была зафиксирована в рентгеновском диапазоне в южной полусфере на восточном лимбе Солнца вспышка высокого класса M1.6 продолжительностью 33 минуты.

Предыдущая вспышка класса Х произошла 16 февраля. После вспышки уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли, согласно данным космической погоды, находился на уровне R3 (сильно) по шкале из пяти показателей, где самый высокий - R5 (экстремально).

В настоящее время, согласно данным мониторинга космической погоды, уровень по шкале R показывает штиль.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.