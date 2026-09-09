Две картины Ренуара похитили из музея во Франции

Двое грабителей похитили две картины из музея Пьера Огюста Ренуара во французском Кань-сюр-Мер, сообщили власти города, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС .

Изначально сообщалось о краже четырех картин, однако позже стало известно, что две из четырех воры бросили в саду во время бегства с места преступления.

По данным региональной французской газеты Nice-Matin, все похищенные картины были написаны самим Ренуаром. Издание, ссылаясь на заместителя мэра Кань-сюр-Мер по вопросам культуры Каролин д’Амат, приводит их названия: «Коко читает» (1905 г.), «Портрет мадам Колонна Романо» (1910 г.), «Портрет мадам Стивен Пишон»(1895 г.), «Девушка у колодца» (1886 г.).

Какие именно картины были брошены убегающими грабителями, поначалу не уточнялось. Позже власти города Кань-сюр-Мер сообщили, что грабителям удалось унести с собой «Портрет мадам Колонна Романо» (1910 г.) и полотно «Девушка у колодца» (1886 г.).

Как пишет Nice-Matin со ссылкой на власти города, сигнализация в музее Ренуара сработала в 5:48 утра по местному времени. Камеры наблюдения зафиксировали присутствие в музее двух посторонних.

Полиция прибыла к зданию музея через пять минут после того, как сработала сигнализация, однако злоумышленники к этому моменту уже скрылись.

Как рассказал журналистам мэр города Кань-сюр-Мер Бриан Массон, грабители, чтобы проникнуть на территорию здания, разрезали проволочное ограждение. По его словам, звук полицейских сирен и сработавшая в музее сигнализация заставили воров бежать с места преступления.

— На место происшествия направлены как муниципальная, так и национальная полиция. Ведется поиск преступников, расследование продолжается, — заявил мэр.

По словам мэра, стоимость похищенных картин составляет порядка 9 млн евро (10,5 млн долларов США). Об этом он сообщил, когда предполагалось, что были украдены три картины.

Расследованием занимается подразделение полиции по борьбе с организованной преступностью в Ницце.

Музей Ренуара расположен в Кань-сюр-Мер, городе на Лазурном берегу, всего в нескольких минутах езды от Ниццы. Он был открыт в 1960 году и находится на территории поместья, где художник провел последние 11 лет своей жизни.

Дом художника стоит на холме, откуда открывается вид на Средиземное море, здание окружено небольшим садом с оливковыми и цитрусовыми деревьями.

В коллекции музея — 12 картин Ренуара и десятки созданных им скульптур. Также в музее представлены картины других художников, в частности, Пьера Боннара и Рауля Дюфи.

Ранее ожерелье с 600 бриллиантами похитили из музея в Вене.