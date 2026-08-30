Ожерелье с 600 бриллиантами похитили из музея в Вене

Двое мужчин средь бела дня похитили из музея в Вене платиновое колье с более чем 600 бриллиантами стоимостью свыше 4 млн долларов. Полиция разыскивает подозреваемых, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC .

Двое подозреваемых в четверг днем разбили стеклянную витрину в Венском музее прикладного искусства (MAK) и похитили платиновое колье, украшенное более чем 600 бриллиантами. Его стоимость, предположительно, превышает 4 млн долларов.

Украшение, созданное для бывшей египетской королевской семьи, экспонировалось в рамках выставки ювелирной компании Van Cleef & Arpels, которая проходит в музее до сентября.

После кражи злоумышленники скрылись в направлении Венского городского парка, расположенного к югу от музея. По данным полиции, у одного из подозреваемых предположительно было огнестрельное оружие.

Правоохранительные органы опубликовали кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены двое мужчин без масок. Полиция призвала всех, кто располагает информацией об их местонахождении или обстоятельствах ограбления, обратиться к правоохранителям.

Поиски подозреваемых ведутся в рамках международной операции.

Кража в Вене стала очередным громким ограблением музея в Европе, в ходе которого были похищены ценные экспонаты.

Ранее из музея в Бонне украли более 100 окаменелостей возрастом до миллиарда лет. Также из музея на Сицилии были украдены картины с изображением Мадонны и Христа.