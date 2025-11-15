Две ипотечные программы запускает Отбасы банк с 17 ноября

Заявки могут подать сотрудники и военнослужащие Министерства обороны, КНБ, МВД, МЧС, Службы Государственной охраны, военной прокуратуры и другие.

— Приходить в отделения банка самостоятельно не нужно. Выдача займов будет проводиться по спискам, сформированным самими ведомствами. На данный момент банк подготовил для них соответствующие письма. Только после формирования списков в ведомствах, получатели жилищных выплат обращаются в отделения банка. Там менеджер проверяет их наличие в списке и принимает кредитную заявку, — говорится в сообщении банка.

Те, кто захочет купить первичное жилье, смогут воспользоваться новым направлением «Наурыз Әскери». Ставка по займу будет 9%. Участвовать можно даже с нулевым первоначальным взносом. Так, если первоначальный взнос составит от 0% до 20%, то максимальная сумма займа будет равна для Алматы и Астаны 36 млн тенге, для остальных регионов — 30 млн тенге.

Если первоначальный взнос будет от 20% до 50%, то банк планирует сделать максимальную сумму займа до 80 млн тенге.

— «Наурыз Әскери» — это направление программы «Наурыз». Средства для реализации этой программы привлекаются по рыночным условиям с помощью выпуска социальных облигаций. Поэтому, конечная ставка для участников программы субсидируется государством. Эта мера помогает гражданам получать кредит по более доступной ставке, — отметили в Отбасы банке.

Новое жилье по направлению «Наурыз Әскери» можно будет выбрать, забронировать и купить на портале Baspana Market (otbasybank.kz).

Если получатели жилищных выплат захотят купить вторичное жилье, то они могут воспользоваться программой «Әскери баспана». Здесь ставка по займу составит 18%. Первоначальный взнос — от 20% до 50%. Заемщик может претендовать на максимальную сумму кредита 50 млн тенге. Жилье участник программы выбирает самостоятельно.

Напомним, пенсионные накопления могут разрешить использовать казахстанцам для сокращения срока выплат по ипотеке.