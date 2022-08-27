Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС
Две экспертизы проводят по сгоревшему рынку в Жетысае
27 Августа 2022 17:32

Две экспертизы проводят по сгоревшему рынку в Жетысае

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Предприниматели Жетысая сегодня вновь закрыли центральную улицу и потребовали от администрации рынка ускорить открытие объекта. На встречу с населением вышли заместитель акима области Сакен Калкаманов, аким района Мурат Кадырбек. Они пояснили, что ремонтные работы на рынке начнутся через 1-2 дня после окончания экспертизы, передает МИА «Казинформ» со ссылой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

«Будут проведены две экспертизы. Первая - строительная, вторая - товарная. Сейчас владелец рынка разрабатывает и представляет нам проект нового объекта. Необходимо соблюдать пожарную безопасность и строить рынок, который будет доступен населению. Начато расследование по делу о сгоревшем рынке. Как и обещал владелец объекта, в течение 15-20 дней рынок будет запущен», - сказал С. Калкаманов.

После совещания в районном акимате состоялась встреча предпринимателей рынка с представителями банков второго уровня по рефинансированию и вычету кредитного времени.

Представители Народного банка, Жусан банка, KMF сообщили, что будут вести индивидуальную работу с каждым из предпринимателей.

В состав комиссии по расчету расходов вошли активные граждане из числа предпринимателей. Сформирован список предпринимателей, у которых сгорел товар, утверждены ответственные, которые будут собирать соответствующую информацию по каждому разделу рынка.

Как сообщалось ранее, для помощи пострадавшим из-за пожара на рынке в Жетысае создали

комиссию. Возгорание на территории рынка «Кулпаршын» в городе Жетысае произошло в 3 часа утра 26 августа.


Новости по теме
Девять инвестиционных проектов в сфере туризма реализуют в Атырау
Число женщин-предпринимателей растет в Казахстане
Люди живут в «угольной шахте» - алматинцы просят помощи у акима
Читайте также
Девять инвестиционных проектов в сфере туризма реализуют в Атырау
Более 800 тонн сена уничтожено огнем с начала пожароопасного периода в ВКО
Число женщин-предпринимателей растет в Казахстане
Люди живут в «угольной шахте» - алматинцы просят помощи у акима
Бизнесу презентованы научные проекты в рамках диалоговой площадки
Экономический рост Жамбылской области за 8 месяцев составил более 106%
Нового акима назначили в Шахтинске
Мухит Азирбаев освобожден от должности замакима Алматы
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
3 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
4 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
5 Где смотреть трансляцию матча Казахстан — Беларусь в Лиге наций

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Санат Кушкумбаев
Визит главы Китая говорит о стратегической важности Казахстана
Архив