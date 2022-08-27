27 Августа 2022 17:32

Две экспертизы проводят по сгоревшему рынку в Жетысае

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Предприниматели Жетысая сегодня вновь закрыли центральную улицу и потребовали от администрации рынка ускорить открытие объекта. На встречу с населением вышли заместитель акима области Сакен Калкаманов, аким района Мурат Кадырбек. Они пояснили, что ремонтные работы на рынке начнутся через 1-2 дня после окончания экспертизы, передает МИА «Казинформ» со ссылой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

«Будут проведены две экспертизы. Первая - строительная, вторая - товарная. Сейчас владелец рынка разрабатывает и представляет нам проект нового объекта. Необходимо соблюдать пожарную безопасность и строить рынок, который будет доступен населению. Начато расследование по делу о сгоревшем рынке. Как и обещал владелец объекта, в течение 15-20 дней рынок будет запущен», - сказал С. Калкаманов.

После совещания в районном акимате состоялась встреча предпринимателей рынка с представителями банков второго уровня по рефинансированию и вычету кредитного времени.

Представители Народного банка, Жусан банка, KMF сообщили, что будут вести индивидуальную работу с каждым из предпринимателей.

В состав комиссии по расчету расходов вошли активные граждане из числа предпринимателей. Сформирован список предпринимателей, у которых сгорел товар, утверждены ответственные, которые будут собирать соответствующую информацию по каждому разделу рынка.

Как сообщалось ранее, для помощи пострадавшим из-за пожара на рынке в Жетысае создали

комиссию. Возгорание на территории рынка «Кулпаршын» в городе Жетысае произошло в 3 часа утра 26 августа.