Двадцать новых мечетей построили в Казахстане в 2025 году

В последний раз о более значительном количестве речь шла в 2015 году — 24 единицы.

Накопленные исторические наблюдения позволяют судить о некотором оживлении ввода мечетей в последнее время. Так, среднее значение 2021-2025 годов почти вдвое превышает аналогичный показатель более раннего пятилетнего периода — 17,4 против 8,8 единицы.

Вместе с тем, нельзя напрямую оценить, как между собой отличаются введенные в разные годы мечети, так как информация об их вместимости не публикуется. Зато возможность косвенного сопоставления дают доступные сведения о фактической стоимости новых храмов.



В 2025 году денежный показатель номинально увеличился г/г почти в три раза, до 12,6 млрд тенге. Однако это далеко не рекорд. Например, в 2022 году было гораздо больше, 118,8 млрд тенге. При этом 97% указанной суммы, 114,9 млрд тенге, тогда приходилось на одну Астану, где была открыта главная городская мечеть, известная как крупнейшая в Центральной Азии.

Сейчас же лидером по количеству введенных мечетей и их фактической стоимости выступает Кызылординская область — 11 мечетей, 9,7 млрд тенге. Подобный статус регион сохраняет уже два года подряд, тогда как до 2021 года ввод мечетей тут практически отсутствовал.

Кроме Кызылординской, в 2025 году мечети вводились еще в четырех областях: Западно-Казахстанской, Актюбинской, Жамбылской, Акмолинской.