Два жителя с редким именем Құрылтай проголосовали в Алматы

В Алматы сегодня проголосовал второй житель города с редким именем Құрылтай, передает корреспондент агентства Kazinform.

На участке № 294 Бостандыкского района проголосовал Құрұлтай Саткенбаев.

Құрылтай Мансұров пришел на избирательный участок № 140, расположенный в школе-гимназии № 1 Ауэзовского района, и принял участие в голосовании на выборах депутатов Курылтая.

Таким образом, оба алматинца с именем Құрылтай сегодня уже отдали свои голоса.

Фото: Региональная служба коммуникаций города Алматы

В Казахстане имя Құрылтай и его варианты встречаются крайне редко. По данным Бюро национальной статистики, по состоянию на август 2026 года в стране зарегистрировано всего 10 человек с именами «Құрылтай», «Курылтай», «Курултай» и «Курлтай».

Среди носителей этих имен — шесть мужчин и четыре женщины. Больше всего людей с именем Құрылтай и его вариантами проживает в Восточно-Казахстанской области — четыре человека. Еще двое зарегистрированы в Алматы. По одному человеку проживает в области Абай, Жамбылской, Карагандинской и Мангистауской областях.

Напомним, сегодня в Казахстане проходят первые выборы депутатов нового однопалатного парламента — Курултая. Голосование будет проходить с 07.00 до 20.00.

Ранее ЦИК зарегистрировала партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий. Всего зарегистрировано 545 кандидатов, тогда как в состав Курултая войдут 145 депутатов. Срок полномочий депутатов составит пять лет.

Таким образом, конкурс составляет четыре кандидата на один депутатский мандат.