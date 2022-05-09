9 Мая 2022 23:00

Два жилых дома сгорели в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, четыре дома пожарным удалось отстоять. Два дома и три хозяйственные постройки огонь уничтожил полностью. Повреждена кровля еще одного жилого строения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В микрорайоне Копай Петропавловска загорелся камыш. Пламя перекинулось на жилые дома.

«Возгорание камыша произошло около 18:00. Огонь распространился на близкорасположенные частные домовладения. В тушении участвовал 31 человек личного состава и 12 единиц техники службы пожаротушения и местных исполнительных органов. Эвакуировано три газовых баллона. Жертв и пострадавших нет. Тушение осложнялось узостью подъездных путей и большой плотностью застройки частного сектора. Площадь пожара строений - 173 квадратных метра, камыша - 500 квадратных метров. Причина пожара устанавливается», - прокомментировали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что вчера в Петропавловске горел камыш в районе речного порта.