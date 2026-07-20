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    Два землетрясения произошли в Иране

    Подземные толчки произошли на западе страны. Власти проводят оценку последствий, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке. 

    Два землетрясения произошли в Иране
    Фото: Tasnim

    В иранской провинции Керманшах утром 20 июля произошли два землетрясения магнитудой 5,2 и 5,7 с интервалом в пять минут. Об этом сообщает Mehr News.

    По данным Иранского сейсмологического центра при Тегеранском университете, первое землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 07:13 по местному времени в районе Кузаран в провинции Керманшах на глубине 8 км.

    Спустя пять минут был зарегистрирован второй подземный толчок магнитудой 5,7 на глубине 13 км.

    Согласно сообщениям Организации по управлению кризисными ситуациями Ирана, три человека получили травмы. В район землетрясения были направлены спасательные, экстренные и правоохранительные службы.

    Власти сообщили, что системы водо-, газо- и электроснабжения продолжают работать в штатном режиме.

    Губернатор провинции Керманшах заявил, что человеческих жертв нет, а ущерб ограничился трещинами и повреждениями отдельных старых нежилых строений. По его словам, необходимости вводить режим чрезвычайной ситуации не возникло.

    Позже Центр исследований дорог, жилищного строительства и городского развития Ирана сообщил, что оба землетрясения имели естественное происхождение. В ведомстве отметили, что анализ зарегистрированных сейсмических волн не подтвердил появившиеся предположения о связи подземных толчков со взрывами.

    Накануне землетрясение магнитудой 5 произошло в провинции Хузестан на юго-западе Ирана. Эпицентр находился в районе города Саланд, очаг залегал на глубине 8 км.

    Землетрясение В мире Иран
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор