Два землетрясения произошли в Иране

Подземные толчки произошли на западе страны. Власти проводят оценку последствий, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

В иранской провинции Керманшах утром 20 июля произошли два землетрясения магнитудой 5,2 и 5,7 с интервалом в пять минут. Об этом сообщает Mehr News.

По данным Иранского сейсмологического центра при Тегеранском университете, первое землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 07:13 по местному времени в районе Кузаран в провинции Керманшах на глубине 8 км.

Спустя пять минут был зарегистрирован второй подземный толчок магнитудой 5,7 на глубине 13 км.

Two earthquakes above 5 on the Richter scale jolted Kuzaran area of Kermanshah province, Western Iran, on Monday morning.



The first earthquake measuring 5.2 on the Richter scale shook the area near Kuzaran at 7:13 a.m local time.



Five minutes later, another earthquake measuring… pic.twitter.com/NKidvkGMFZ — Iran’s Today (@Iran) July 20, 2026

Согласно сообщениям Организации по управлению кризисными ситуациями Ирана, три человека получили травмы. В район землетрясения были направлены спасательные, экстренные и правоохранительные службы.

Власти сообщили, что системы водо-, газо- и электроснабжения продолжают работать в штатном режиме.

Губернатор провинции Керманшах заявил, что человеческих жертв нет, а ущерб ограничился трещинами и повреждениями отдельных старых нежилых строений. По его словам, необходимости вводить режим чрезвычайной ситуации не возникло.

Позже Центр исследований дорог, жилищного строительства и городского развития Ирана сообщил, что оба землетрясения имели естественное происхождение. В ведомстве отметили, что анализ зарегистрированных сейсмических волн не подтвердил появившиеся предположения о связи подземных толчков со взрывами.

Накануне землетрясение магнитудой 5 произошло в провинции Хузестан на юго-западе Ирана. Эпицентр находился в районе города Саланд, очаг залегал на глубине 8 км.