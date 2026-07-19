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    Землетрясение магнитудой 5 произошло на юго-западе Ирана

    На юго-западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5. Для оценки возможного ущерба в район подземных толчков направлены спасательные отряды Красного Полумесяца, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu.

    Землетрясение
    Фото: IRNA

    По данным Национального сейсмологического центра Ирана, эпицентр находился в районе города Саланд — административного центра района Сардашт округа Дизфуль.

    Подземные толчки были зафиксированы в 05:55 по местному времени. Их также ощущали жители административного центра провинции Хузестан — городе Ахваз, а также в городах Эндимешк и Дизфуль..

    Очаг землетрясения залегал на глубине 8 километров.

    На данный момент информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

    Для оценки возможного ущерба в район землетрясения направлены спасательные отряды Красного Полумесяца.

    Ранее землетрясение магнитудой 5 произошло в турецкой провинции Малатья.

    Землетрясение В мире Ближний Восток Иран Мировые новости
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор