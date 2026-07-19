Землетрясение магнитудой 5 произошло на юго-западе Ирана
На юго-западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5. Для оценки возможного ущерба в район подземных толчков направлены спасательные отряды Красного Полумесяца, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu.
По данным Национального сейсмологического центра Ирана, эпицентр находился в районе города Саланд — административного центра района Сардашт округа Дизфуль.
Подземные толчки были зафиксированы в 05:55 по местному времени. Их также ощущали жители административного центра провинции Хузестан — городе Ахваз, а также в городах Эндимешк и Дизфуль..
Очаг землетрясения залегал на глубине 8 километров.
На данный момент информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
Для оценки возможного ущерба в район землетрясения направлены спасательные отряды Красного Полумесяца.
Ранее землетрясение магнитудой 5 произошло в турецкой провинции Малатья.