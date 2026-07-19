Землетрясение магнитудой 5 произошло на юго-западе Ирана

На юго-западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5. Для оценки возможного ущерба в район подземных толчков направлены спасательные отряды Красного Полумесяца, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu .

По данным Национального сейсмологического центра Ирана, эпицентр находился в районе города Саланд — административного центра района Сардашт округа Дизфуль.

Подземные толчки были зафиксированы в 05:55 по местному времени. Их также ощущали жители административного центра провинции Хузестан — городе Ахваз, а также в городах Эндимешк и Дизфуль..

Очаг землетрясения залегал на глубине 8 километров.

На данный момент информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Для оценки возможного ущерба в район землетрясения направлены спасательные отряды Красного Полумесяца.

Ранее землетрясение магнитудой 5 произошло в турецкой провинции Малатья.