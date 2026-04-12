    13:48, 12 Апрель 2026 | GMT +5

    Два водителя погибли после лобового столкновения авто в Усть-Каменогорске

    В Усть-Каменогорске возбуждено уголовное дело после аварии с двумя погибшими. По данным полиции, один из водителей перед ДТП угнал автомобиль и выехал на встречку, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кадр из видео

    По предварительным данным, 10 апреля, 35-летний мужчина, совершив угон автомобиля Honda Inspire, двигаясь по улице Малдыбаева со стороны Аблакетки в направлении города, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Mercedes, двигавшимся во встречном направлении.

    В результате ДТП водители обоих транспортных средств скончались на месте. Пассажир автомобиля Mercedes с различными травмами госпитализирован.

    В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

    Полиция призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, учитывать дорожные и погодные условия, а также требования безопасности.

    Резонансное ДТП произошло в Алматы в марте 2026 года: водитель автомобиля Zeekr, двигаясь по проспекту Аль-Фараби, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате ДТП водитель и двое пассажиров Mercedes скончались на месте. Сам подозреваемый в ДТП получил телесные повреждения и находился в больнице под конвоем.

    Дарья Аверченко
