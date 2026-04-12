Два водителя погибли после лобового столкновения авто в Усть-Каменогорске

По предварительным данным, 10 апреля, 35-летний мужчина, совершив угон автомобиля Honda Inspire, двигаясь по улице Малдыбаева со стороны Аблакетки в направлении города, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Mercedes, двигавшимся во встречном направлении.

В результате ДТП водители обоих транспортных средств скончались на месте. Пассажир автомобиля Mercedes с различными травмами госпитализирован.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

