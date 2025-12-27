РУ
    Два водителя погибли на трассе в Павлодарской области

    По факту смертельного ДТП полицейские начали досудебное расследование. Один пострадавший доставлен в больницу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: ДП Павлодарской области

    По данным полиции, авария произошла 27 декабря вблизи села Бобровка на трассе Павлодар — Омск. Отмечается, водитель Toyota Vitz не справился с управлением и в условиях гололеда выехал на встречку. Столкновение лоб в лоб произошло с Hyundai Accent.

    — Полицией возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого оба водителя погибли, один пассажир доставлен в больницу. Автомашины водворены на специализированную стоянку. Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе расследования, — сообщили в полиции.

    Напомним, в Казахстане намерены увеличить страховые выплаты гражданам, пострадавшим в ДТП, а также их семьям. 

