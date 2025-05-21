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    16:16, 21 Май 2025 | GMT +5

    Два трехэтажных дома повторно начали сносить в предгорьях Алматы

    В Бостандыкском районе Алматы, в микрорайоне Нур-Алатау, продолжается снос двух трехэтажных зданий на участке по улице К. Тауасарулы, 71/21, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Два трехэтажных дома повторно начали сносить в предгорьях Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Объекты были построены без полного пакета разрешительных документов.

    — После внеплановой проверки собственники были привлечены к ответственности, а суд постановил снести постройки. Изначально снос начался добровольно, однако позже выяснилось, что работы не были завершены. Сейчас демонтаж ведется в принудительном порядке с участием судебных исполнителей, — проинформировали в пресс-службе акимата.

    Два трехэтажных дома повторно начали сносить в предгорьях Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В декабре 2024 года стало известно о начале сноса двух трехэтажных домов, расположенных на одном земельном участке в микрорайоне Нур-Алатау.

    Всего с начала 2023 года полностью или частично снесено 88 незаконных объекта, включая жилые комплексы, торговые постройки и самовольные сооружения.

    Теги:
    Регионы Строительство Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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