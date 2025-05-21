Два трехэтажных дома повторно начали сносить в предгорьях Алматы
В Бостандыкском районе Алматы, в микрорайоне Нур-Алатау, продолжается снос двух трехэтажных зданий на участке по улице К. Тауасарулы, 71/21, передает корреспондент агентства Kazinform.
Объекты были построены без полного пакета разрешительных документов.
— После внеплановой проверки собственники были привлечены к ответственности, а суд постановил снести постройки. Изначально снос начался добровольно, однако позже выяснилось, что работы не были завершены. Сейчас демонтаж ведется в принудительном порядке с участием судебных исполнителей, — проинформировали в пресс-службе акимата.
В декабре 2024 года стало известно о начале сноса двух трехэтажных домов, расположенных на одном земельном участке в микрорайоне Нур-Алатау.
Всего с начала 2023 года полностью или частично снесено 88 незаконных объекта, включая жилые комплексы, торговые постройки и самовольные сооружения.