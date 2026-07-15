Два села Костанайской области попали под ограничения из-за бруцеллеза

В Аулиекольском районе Костанайской области введены ограничительные мероприятия в селах Казанбасы и Октябрьское в связи с выявлением бруцеллеза среди сельскохозяйственных животных, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в управлении ветеринарии Костанайской области, во время плановых диагностических исследований в селе Казанбасы методом ПЦР были выявлены инфицированные животные.

Всего специалисты обследовали 323 головы крупного рогатого скота. Заболевание подтвердилось у 23 животных. Все они были сданы на санитарный убой.

В населенных пунктах проводятся оздоровительные мероприятия, направленные на ликвидацию очага инфекции и снижение уровня зараженности животных. Они включают диагностику, санитарный убой инфицированного скота, ветеринарно-санитарную обработку, контроль перемещения животных и постоянный мониторинг эпизоотической ситуации.

При этом в управлении ветеринарии отмечают, что в целом ситуация в Аулиекольском районе улучшается. Если по итогам первого полугодия 2025 года уровень зараженности животных бруцеллезом составлял 1,9%, то за аналогичный период 2026 года он снизился до 0,8%.

Положительная динамика наблюдается и среди населения. Если в 2023 году бруцеллезом заболели 16 человек, в 2024 году — семь, в 2025 году — шесть, то за первое полугодие 2026 года зарегистрировано два случая заболевания.

Ранее сообщалось, что в Восточно-Казахстанкой области с начала года увеличилось число случаев заражения бруцеллезом среди людей.