    Число заболевших бруцеллезом выросло в ВКО

    В Восточно-Казахстанкой области с начала года увеличилось число случаев заражения бруцеллезом среди людей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в областном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля, в регионе продолжаются противоэпидемические и профилактические мероприятия для предотвращения распространения зоонозных инфекций.

    — Если за аналогичный период прошлого года в области было зарегистрировано три случая бруцеллеза среди населения, то с начала этого года выявлено уже пять заболевших, — сообщили в ведомстве.

    Случаи заболевания зарегистрированы в Тарбагатайском и Зайсанском районах.

    По данным специалистов, по каждому факту проведены эпидемиологические и эпизоотические мероприятия, установлены возможные источники инфекции и пути передачи заболевания.

    Всего зарегистрировано пять очагов инфекции и 16 контактных лиц. Все они прошли обследование и взяты под диспансерное наблюдение сроком на шесть месяцев.

    Кроме того, в очагах инфекции были отобраны 12 проб. В одном случае положительный результат выявлен в мясной продукции.

    Ранее сообщалось, что более 800 голов КРС в Западно-Казахстанской области заражены бруцеллезом.

    Руслан Мухамедьяров
