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Два пистолета и боеприпасы возил в машине житель Туркестана
25 Июля 2022 13:57

Два пистолета и боеприпасы возил в машине житель Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Туркестанские полицейские задержали подозреваемого, который хранил в автомашине два пистолета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полциии Туркестанской области.

Сотрудники полиции УП г. Туркестана во время рейдов с целью предупреждения преступности патрулировали город. Одна из автомашин вызвала у них подозрение.

При досмотре они обнаружили в автомобиле сумку с пистолетом «Макарова» и боеприпасами, а также сигнальным пистолетом. Стражи порядка изъяли у водителя оружие в качестве вещественного доказательства и доставили в отдел полиции. Задержанным оказался местный житель.

Данный факт сотрудники полиции зарегистрировали по статье 287 УК РК

«Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или

ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Стражи порядка призывают жителей и гостей области не нарушать общественный порядок.

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