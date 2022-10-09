Два палестинца погибли в ходе рейда израильской армии на Западном берегу реки Иордан
В субботу утром отряды Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Дженин, чтобы арестовать разыскиваемого палестинца, и окружили его дом.
В ходе операции произошла перестрелка между вооруженными палестинцами и израильскими силами безопасности.
Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что 11 палестинцев были ранены в результате обстрела и что состояние одного раненого в шею было тяжелым. Позже министерство заявило, что двое палестинцев погибли.
В результате операции силы ЦАХАЛ арестовали разыскиваемого Мухаммада Абу Зину после того, как окружили его дом, передает Jerusalem Post.
Палестинские СМИ сообщили о том, что израильские силы безопасности заблокировали все входы в лагерь беженцев, что привело к столкновениям с местными жителями. Также сообщается, что журналистам и машинам скорой помощи также был закрыт доступ в зону операции, над которой на малых высотах летали израильские военные вертолеты.
Инцидент произошел после того, как несколькими днями ранее два палестинских подростка в погибли под израильским огнем в ходе отдельных инцидентов в других местах на Западном берегу реки Иордан, сообщает Associated Press.
Правозащитные группы обвиняют израильских военных в применении чрезмерной силы в своих отношениях с палестинцами, не привлекая за это к ответственности. Израильские военные в ответ заявляют, что открывают огонь только в опасных для жизни ситуациях.
С конца марта израильская армия проводит контртеррористическую операцию «Волнорез», направленную против палестинцев, подозреваемых в терроризме. Операция была начата с целью остановить серию терактов, которые происходили в Израиле в течение нескольких месяцев до операции.
Фото: WAFA