Два одноклассника из Туркестана набрали по 140 баллов на ЕНТ

Сразу два выпускника одной частной школы Туркестана — Айсултан Жанбырбай и Жасур Нышанбаев — набрали максимальные 140 баллов на Едином национальном тестировании, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным областного управления образования, оба выпускника учились в одном классе частной школы, выбрали одинаковые профильные предметы — всемирную историю и английский язык.

— Ранее Айсултан Жанбырбай и Жасур Нышанбаев также успешно сдали международный экзамен IELTS, набрав по 6,5 балла. Этот показатель подтвердил их высокую готовность не только к национальному тестированию, но и к международным образовательным стандартам. Интерес к английскому языку и стремление к знаниям стали основными факторами их успеха, — отметили в ведомстве.

Жасур Нышанбаев — житель города Туркестана. На январском ЕНТ он набрал 120 баллов, в марте улучшил результат до 128. На основном майском тестировании выпускник получил максимальные 140 баллов.

— В свою очередь, Айсултан Жанбырбай приехал на учебу из Шымкента и проживал в общежитии при школе. На январском ЕНТ он набрал 125 баллов, на мартовском — 128 баллов, демонстрируя стабильный рост результатов на каждом этапе. В итоге на основном ЕНТ выпускник также получил максимальные 140 баллов, — дополнили в областном управлении образования.

Оба выпускника планируют поступать в университет имени Максута Нарикбаева (MNU) в Астане по специальности «Переводческое дело» и намерены связать будущее с международной сферой.

Напомним, с начала основного ЕНТ-2026, который был объявлен 10 мая, тестирование по республике успели пройти более 41 тысячи раз. Большинство абитуриентов сдавали экзамен на казахском языке.

В Алматы ЕНТ планируют сдавать 18 960 выпускников. При этом около 9,5% выпускников не участвуют в тестировании.