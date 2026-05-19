KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Два одноклассника из Туркестана набрали по 140 баллов на ЕНТ

    Сразу два выпускника одной частной школы Туркестана — Айсултан Жанбырбай и Жасур Нышанбаев — набрали максимальные 140 баллов на Едином национальном тестировании, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Два одноклассника из Туркестана набрали по 140 баллов на ЕНТ
    Коллаж Kazinform

    По данным областного управления образования, оба выпускника учились в одном классе частной школы, выбрали одинаковые профильные предметы — всемирную историю и английский язык.

    — Ранее Айсултан Жанбырбай и Жасур Нышанбаев также успешно сдали международный экзамен IELTS, набрав по 6,5 балла. Этот показатель подтвердил их высокую готовность не только к национальному тестированию, но и к международным образовательным стандартам. Интерес к английскому языку и стремление к знаниям стали основными факторами их успеха, — отметили в ведомстве.

    Жасур Нышанбаев — житель города Туркестана. На январском ЕНТ он набрал 120 баллов, в марте улучшил результат до 128. На основном майском тестировании выпускник получил максимальные 140 баллов.

    — В свою очередь, Айсултан Жанбырбай приехал на учебу из Шымкента и проживал в общежитии при школе. На январском ЕНТ он набрал 125 баллов, на мартовском — 128 баллов, демонстрируя стабильный рост результатов на каждом этапе. В итоге на основном ЕНТ выпускник также получил максимальные 140 баллов, — дополнили в областном управлении образования.

    Оба выпускника планируют поступать в университет имени Максута Нарикбаева (MNU) в Астане по специальности «Переводческое дело» и намерены связать будущее с международной сферой.

    Напомним, с начала основного ЕНТ-2026, который был объявлен 10 мая, тестирование по республике успели пройти более 41 тысячи раз. Большинство абитуриентов сдавали экзамен на казахском языке.

    В Алматы ЕНТ планируют сдавать 18 960 выпускников. При этом около 9,5% выпускников не участвуют в тестировании.

    Выпускники ЕНТ Регионы Казахстана Туркестан
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор