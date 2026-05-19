Более 18 тысяч алматинских выпускников сдают ЕНТ

В Алматы в этом году ЕНТ планируют сдавать 18 960 выпускников, передает корреспондент агентства Kazinform.

Средний результат тестирования уже составил 73,5 балла.

В этом году школы Алматы оканчивают 20 911 учеников. Из них 56% выпускников будут сдавать тестирование на казахском языке, 44% — на русском.

При этом около 9,5% выпускников не участвуют в ЕНТ. Основными причинами стали поступление в зарубежные университеты, в том числе Германии, Чехии и Турции, а также поступление в колледжи.

— ЕНТ остается одним из важнейших инструментов оценки качества образования и подготовки школьников к дальнейшему обучению. Сегодня мы видим, что выпускники подходят к тестированию более осознанно и ответственно. Большая работа проводится как со стороны школ, так и со стороны методических служб города. Наша задача — создать для учащихся максимально комфортные и прозрачные условия прохождения тестирования, — отметила руководитель Алматинского филиала НЦТ Жумабике Султанова на брифинге РСК Алматы.

В управлении образования Алматы подчеркнули, что подготовка к ЕНТ в городе ведется системно на протяжении всего учебного года.

По итогам тестирования, проведенного в январе, марте и мае, 177 из 227 школ Алматы показали результаты выше 120 баллов. Кроме того, более 80 школ имеют выпускников, набравших 130 баллов и больше. По словам специалистов, количество высокобалльников продолжает расти.

— Ученики демонстрируют стабильные результаты на каждом этапе тестирования. Мы ожидаем, что показатели июня и июля будут еще выше. Это говорит о серьезной мотивации выпускников и качественной работе педагогов, — подчеркнула руководитель учебного отдела городского научно-методического центра новых технологий в образовании Алматы Жазира Кирбаева.

Средний показатель ЕНТ за период с 10 по 16 мая составил 73,5 балла.

Ранее Национальный центр тестирования предупредил абитуриентов об активной деятельности мошенников, использующих фейковые каналы в социальных сетях и предлагающих помощь с ответами на ЕНТ.

Напомним, с момента старта основного ЕНТ-2026, 10 мая, тестирование прошли более 41 тысячи раз. 67% абитуриентов сдавали тестирование на казахском языке, 33% — на русском и 103 человека — на английском.