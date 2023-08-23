Два новых случая заболевания новым штаммом ковида «эрис» выявили в Египте

АММАН.КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения и народонаселения Египта заявило о первых двух подтвержденных случаях заражения в стране новым быстро распространяющимся штаммом COVID-19 EG.5.2, неофициально получившего название «Eris», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заявление ведомства в Twitter.

«Результаты анализов центров мониторинга случаев гриппоподобных заболеваний, острых респираторных заболеваний и пневмонии подтверждают два положительных случая штамма омикрона COVID-19», - сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что у обоих пациентов наблюдались легкие клинические симптомы, и в настоящее время они находятся в процессе выздоровления.

Помощник министра здравоохранения по профилактической медицине Амр Кандил заверил граждан, что этот новый штамм не требует каких-либо дополнительных профилактических мер, поскольку он слабее предыдущих вариантов, сообщает Egypt Independent.

Отдел профилактической медицины министерства внимательно следит за острыми респираторными инфекциями по всей стране для раннего выявления возбудителей заболеваний и любых изменений в показателях инфекции.

Эта система включает регулярное наблюдение за 450 больницами по всей стране, а также регулярно регистрируются случаи гриппоподобных заболеваний. В отделениях профилактической медицины у этих больных берут мазки из зева и носа для проведения тестов на грипп, COVID-19 и респираторно-синцитиальный вирус (РСВ).

«Нет никаких доказательств того, что нынешний подштамм EG.5 является более серьезным или опасным, чем его предшественники. Тем не менее, здесь все еще есть области расхождений», - отмечает Ислам Анан, специалист по эпидемиям и преподаватель экономики фармацевтики в Международном университете Миср (MIU) в Египте.

«Что отличает новый штамм, так это его более высокой заразностью и повышенной способностью уклоняться от вакцин», - приводит мнение специалиста египетское издание Ahram Online.

По данным министерства, симптомы EG-5.2 легкие, между тем, по-прежнему рекомендуется вакцинация бустерными дозами, особенно для групп, наиболее уязвимых к инфекции, таких как пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и лица, страдающие ослабленной иммунной системой.

Что известно об Eris?

Штамм EG.5 (Eris) является потомком сублинии XBB и в настоящее время становится доминирующим штаммом COVID-19 во всем мире. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала EG.5 «штаммом, представляющим интерес» на фоне роста числа случаев заболевания во многих странах.

По данным ВОЗ, глобальная распространенность EG.5 выросла во всем мире до 17,4% от общего числа случаев коронавируса по сравнению с 7,6% в конце июня.

Хотя в последнее время вирус пошел на убыль благодаря успешным кампаниям вакцинации, ВОЗ заявила, что за 28-дневный период, закончившийся 3 августа, во всем мире было зарегистрировано более 1 миллиона новых случаев заболевания COVID-19.