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    12:39, 21 Март 2024 | GMT +6

    Два моста восстанавливают после сильных дождей в Туркестанской области

    Два моста смыло ливневым паводком в Туркестанской области
    Фото: сделано местными жителями

    Сегодня из-за сильных дождей в Туркестанской области затопило мосты в двух селах. Представители местных акиматов и сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям работают на месте происшествия, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дождевым паводком смыло часть моста на дороге, соединяющей город Кентау и село Карнак. 

    Два моста смыло ливневым паводком в Туркестанской области

    Сотрудники полиции заступили на круглосуточное дежурство, движение по дороге остановлено. Фотоснимок сделан местными жителями. 

    — В связи с обильным выпадением осадков поднялся уровень воды в реке. В результате, мост в селе Карнак (протяженностью 30 метров, шириной 10 метров) был частично затоплен. В настоящее время угрозы для населенного пункта нет. Ведутся работы по восстановлению моста. Местный акимат, департамент по чрезвычайным ситуациям организуют соответствующие работы, — говорится в сообщении пресс-службы акимата Туркестанской области.

    Также смыло мост при въезде в село Бакырлы Каратауского сельского округа Созакского района.

    — Угрозы затопления населенного пункта нет. В настоящее время дождь прекратился. Со стороны местного исполнительного органа предусмотрены работы по восстановлению моста. На месте происшествия работают сотрудники уполномоченных органов, департамента по чрезвычайным ситуациям, представители акимата, — сообщили в акимате.

    Теги:
    мост ДЧС Дожди Туркестанская область Акимат Происшествия Паводки
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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