Два моста восстанавливают после сильных дождей в Туркестанской области

Сегодня из-за сильных дождей в Туркестанской области затопило мосты в двух селах. Представители местных акиматов и сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям работают на месте происшествия, передает корреспондент агентства Kazinform.

Дождевым паводком смыло часть моста на дороге, соединяющей город Кентау и село Карнак.

Сотрудники полиции заступили на круглосуточное дежурство, движение по дороге остановлено. Фотоснимок сделан местными жителями.

— В связи с обильным выпадением осадков поднялся уровень воды в реке. В результате, мост в селе Карнак (протяженностью 30 метров, шириной 10 метров) был частично затоплен. В настоящее время угрозы для населенного пункта нет. Ведутся работы по восстановлению моста. Местный акимат, департамент по чрезвычайным ситуациям организуют соответствующие работы, — говорится в сообщении пресс-службы акимата Туркестанской области.

Также смыло мост при въезде в село Бакырлы Каратауского сельского округа Созакского района.