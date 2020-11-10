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Два моста отремонтировали в Туркестанской области

10 Ноября 2020 14:01
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Два моста отремонтировали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году в Туркестанской области проведен капитальный ремонт моста через реку Сайрам су вдоль автомобильной дороги областного значения «Шымкент-Коксайек-Каскасу-Шымкент». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

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По заказу управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области данные работы выполнила подрядная организация ТОО «Корпорация Береке А» в период с мая по сентябрь 2020 года.

Во время ремонтных работ полностью демонтирован аварийный мост. Также вместо старых опор, несущих мост, методом бурения заливают 12 штук железобетонных свай диаметром 1,5 метра глубиной 10 метров. Согласно проекту, велось строительство моста длиной 87 метров, а шириной 12 метров. Кроме того, с обеих сторон моста были предусмотрены пешеходные дорожки, а под мостом были размещены габионы. Мост введен в эксплуатацию.


Также в этом году проведен капитальный ремонт моста через реку Бадам вдоль автомобильной дороги областного значения «Граница Республики Узбекистан-Шардара-Арысь-Темирлан-М-32» в Ордабасинском районе. Согласно проекту, длина моста составит 96,2 метра, ширина - 10 метров. В октябре строительство моста было завершено, он введен в эксплуатацию.

Качество ремонтных работ находилось на постоянном контроле со стороны заказчика, технического надзора и специалистов Туркестанского областного филиала учреждения «Национальный центр качества дорожных активов».


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#Туркестанская область   #Строительство  
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